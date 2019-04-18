(Görüntülü) Malatya'da 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya, Gaziantep, Hakkâri, Konya ve Van'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Savcılık izniyle şüphelilerin 5 kentteki adreslerine polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu ve tüfek ele geçirilen operasyonda polis 12 kişiyi gözaltına alırken şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya, Gaziantep, Hakkâri, Konya ve Van'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Savcılık izniyle şüphelilerin 5 kentteki adreslerine polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu ve tüfek ele geçirilen operasyonda polis 12 kişiyi gözaltına alırken şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.