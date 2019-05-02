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(Görüntülü) Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

MALATYA'da, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada Cafer T., vücuduna isabet eden mermilerle yaraladı.  Olay, gece saatlerinde Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal T. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen...

MALATYA'da, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada Cafer T., vücuduna isabet eden mermilerle yaraladı. 

Olay, gece saatlerinde Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal T. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada kimliği belirsiz kişi tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Cafer T., yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Cafer T., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tadaviye alınan Cafer T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ​İhbar üzerine olay yerine gelen polis, boş kovanları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

ŞÜPHELİNİN KAÇMA ANI KAMERADA

Bu arada kavgasa silahla ateş eden şüphelinin kaçma anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Tabancayla ateş eden kişinin koşarak yanına yanaşan otomobille olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Polis kaçan şüpheli ile bindiği otomobilin tesbit edilip yakalanması için çalışma başlattı. 

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