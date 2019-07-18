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(Görüntülü) Malatya'da kaçak ve sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

MALATYA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda bin 50 litre sahte ve kaçak içki, bin cinsel uyarıcı hap ve 800 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak ve sahte içki...

MALATYA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda bin 50 litre sahte ve kaçak içki, bin cinsel uyarıcı hap ve 800 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak ve sahte içki ile kaçak tütün satışı yapıldığı belirlenen 2 işletmeye ait 4 depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 600 litre sahte rakı, 300 litre sahte şarap, 150 litre kaçak viski, bin cinsel içerikli hap ve 800 kilo tütün ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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