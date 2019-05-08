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(Görüntülü) Malatya'da işçileri taşıyan minibüs duvara çarptı: 10 yaralı

MALATYA'da, fabrika işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve 9 işçi yaralandı. Kaza, akşam saatlerine 2'nci Organize...

MALATYA'da, fabrika işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve 9 işçi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Abdulhamit Özkaş yönetimindeki 44 AAN 169 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü ile yaralanan 9 işçiyi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. 

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