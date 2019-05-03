Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...

(Görüntülü) Malatya'da hastanede silahlı kavga: 6 gözaltı

MALATYA'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi gözaltına alındı. Kurşunların camlara isabet ettiği olayda şans eseri yaralanan solmadı. Kavga, gece saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki...

MALATYA'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi gözaltına alındı. Kurşunların camlara isabet ettiği olayda şans eseri yaralanan solmadı.

Kavga, gece saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hastaneye gelen iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yanlarında bulunan tabancalarla ateş açtı. Tabancalardan çıkan kurşunlar hastanenin camlarına isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinden kaçan 6 şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında, 2 tabanca, 4 bıçak ile 20 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yaralananın olmadığı ve hastanede paniğe neden olan olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328