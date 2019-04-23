(Görüntülü) Malatya'da evin bodrumunda çıkan yangın söndürüldü

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'da 4 katlı binanın bodrumunda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilyacının depo olarak kullandığı bodrum kattaki yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip, yanan mobilyaları kısa sürede söndürdü. Çevrede korkuya yol açan yangının nedeni araştırıyor.
Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'da 4 katlı binanın bodrumunda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.