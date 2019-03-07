Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde

(Görüntülü) Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

MALATYA'da bir evde meydana doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i çocuk, 3 kişi de yaralandı. İnönü Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki Koç ailesinin yaşadığı dairede,...

MALATYA'da bir evde meydana doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i çocuk, 3 kişi de yaralandı.

İnönü Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki Koç ailesinin yaşadığı dairede, sabah saatlerinde doğal gazdan kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Evde bulunan Fatma Koç'un (80) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Kamış Koç (42), eşi Selda (40) ve kızları Berrin Koç (9) ise ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kamış Koç'un ölen annesi Fatma Koç'un cenazesi morga konurken, kullanılamaz hale gelen ev, savcılık tarafından mühürlendi.

İnönü Mahallesi Muhtarı Gazi Atabey, sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlamayla birlikte tüm mahallenin ayağa kalktığını söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328