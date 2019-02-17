Taha AYHAN MALATYA, () MALATYA'da, evde oturanların misafirlikte olduğu sırada balkonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde Alacakapı Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evin balkonunda bilinmeyen nedenle çıktı. Kimsenin olmadığı evin balkonunda dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla odalara sıçramadan söndürüldü.
(Görüntülü) Malatya'da balkondaki yangını itfaiye söndürdü
Taha AYHAN MALATYA, () MALATYA'da, evde oturanların misafirlikte olduğu sırada balkonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde Alacakapı Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evin...
17 Şubat 2019 Pazar 17:16
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