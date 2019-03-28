(Görüntülü) Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
MALATYA'nın Arguvan ilçesinde bu sabah Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı...
28 Mart 2019 Perşembe 10:06
MALATYA'nın Arguvan ilçesinde bu sabah Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Arguvan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.19'da meydana geldi. Yerin 15.92 kilometre derinliğinde olan deprem, Arguvan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2, merkez üssünü isi Arguvan ilçesine bağlı Yürektaşı köyü olarak açıkladı.
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