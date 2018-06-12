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(Görüntülü) Mağazada unuttuğu cep telefonu çalındı

Engin ANAK/ALANYA, () ANTALYA'nın Alanya ilçesinde müşterinin alışveriş sırasında kasada unuttuğu cep telefonu alışverişe gelen başka bir kadın tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Cikcilli Mahallesi'ndeki...

Engin ANAK/ALANYA, () ANTALYA'nın Alanya ilçesinde müşterinin alışveriş sırasında kasada unuttuğu cep telefonu alışverişe gelen başka bir kadın tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Cikcilli Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde geçen hafta pazartesi günü meydana gelen olayda, saat 15.00 sıralarında mağazada alışveriş yapan Yılmaz Özaslan, ürünlerin parasını öderken, cep telefonunu kasiyerin önündeki tezgaha bıraktı. Cep telefonunu almadan mağazadan çıkan Özaslan, kısa süre sonra telefonunu unuttuğunu anlayıp döndü. Yaptığı aramaya rağmen telefonunu bulamayan Özaslan, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine mağazaya gelen polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Yılmaz Özaslan'ın unuttuğu cep telefonunun alışveriş yapan bir kadın tarafından çalındığı ortaya çıktı. Polis kadın şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Yılmaz Özaslan'ın cep telefonunu kasiyerin önündeki tezgaha koyduğu ve alışverişi yaptıktan sonra mağazadan telefonu almadan çıktığı görüldü. Birkaç kişinin ardından kasaya yaklaşan kadın şüphelinin cep telefonunu çevredekilere fark ettirmeden çantasına attığı görüntülerde yer aldı.

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