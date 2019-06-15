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(Görüntülü) Maganda kurşunu, pencereden girip tavana saplandı

KARAMAN'da sokaktan geçen otomobilden ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlardan biri, evin açık olan penceresinden içeri girip tavana saplandı. Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi 833 Sokak'ta meydana geldi. Sokaktan geçen, plakası ve sürücüsü...

KARAMAN'da sokaktan geçen otomobilden ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlardan biri, evin açık olan penceresinden içeri girip tavana saplandı.

Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi 833 Sokak'ta meydana geldi. Sokaktan geçen, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobilden havaya rastgele ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermilerden biri, Sahire K.'ye ait evin açık olan penceresinden girerek tavana saplandı. O anda pencere kenarında kimsenin oturmaması ise, olası bir ölümün ya da yaralanmanın önüne geçti.

İhbar üzerine olay yerine sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, evde ve yol üzerindeki boş kovanlar üzerinde inceleme yaptı.

Polis, eşkalini belirledikleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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