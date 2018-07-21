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(Görüntülü) Maden ocağında hava borusu patladı: 4 işçi yaralı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağındaki hava basınç borusunda bakım sırasında meydana gelen patlamada, 4 işçi yaralandı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay, saat...

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağındaki hava basınç borusunda bakım sırasında meydana gelen patlamada, 4 işçi yaralandı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay, saat 10.00 sıralarında, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana geldi. Hafta sonu nedeniyle üretimin olmadığı maden ocağında bakım ve onarım işçileri, hava basınç borusunda bakım yapmaya başladı. Yerin yaklaşık 560 metre altında yapılan çalışma sırasında hava basınç borularında patlama meydana geldi. Oluşan toz ve basınçlı hava nedeniyle işçilerden Cemal Alacalı, Necati Bodur, Soner Kürekçi ve Orhan Aydoğan yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan işçiler, ambulanslarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Maden işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, işçilerin ocağa hava gönderen boruların bakım ve onarımını yaptıkları sırada boru patlaması sonucu yaralandıklarını söyledi. Demirci, işçilerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti.

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