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(Görüntülü) Lunaparkta balerinden düşen çocuk öldü

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde bayram nedeniyle kurulan lunaparkta bindiği balerinden düşen Murat Boz (13), öldü. Lunapark işletmecisinin gözaltına alındığı kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam, Kapaklı...

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde bayram nedeniyle kurulan lunaparkta bindiği balerinden düşen Murat Boz (13), öldü. Lunapark işletmecisinin gözaltına alındığı kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Bayramı nedeniyle kurulan lunaparkta balerine binen Murat Boz, eğlence aracı hareket ettikten bir süre sonra yaklaşık 3 metreden düştü. Ağır yaralanan Boz, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Boz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından lunapark işletmecisi A.F.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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