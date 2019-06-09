Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde çalıştıkları hurdacıda kestikleri metal parçasından sızan gazdan zehirlenen 2 hurdacı ile müdahale sırasında zehirlenen bir doktor İstanbul'a getirilerek tedavi altına alındı. Lüleburgaz'da kestikleri metal parçasından sızan gazdan zehirlenen 2 hurdacı, kendi imkânları ile Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne geldi. Zehirlenenlere müdahale eden doktor da zehirlendi. Bunun üzerine hastanenin acil servisi karantinaya alındı. Olayın ardından 2 hurdacı ve 1 doktor, gecenin ilerleyen saatlerinde özel kıyafetli Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlileri eşliğinde ambulansla Halkalı'da bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karantina Merkezi'ne getirildi. 3 kişi burada tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Görüntülü) Lüleburgaz'da gazdan zehirlenen 3 kişi İstanbul'a getirildi
Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde çalıştıkları hurdacıda kestikleri metal parçasından sızan gazdan zehirlenen 2 hurdacı ile müdahale sırasında zehirlenen bir doktor İstanbul'a getirilerek tedavi altına...
09 Haziran 2019 Pazar 09:13
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