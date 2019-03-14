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(Görüntülü) Lüks otomobil taksiye çarptı: 1 ölü

Fatih POYRAZ - Caner ÜNVER / ANKARA,() - ANKARA'da Çankaya Köşkü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, taksiye çarptı. Kazada taksi şoförü Nevzat Çakır, hayatını kaybederken, lüks aracın sürücüsü kayıplara...

Fatih POYRAZ - Caner ÜNVER / ANKARA,() - ANKARA'da Çankaya Köşkü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, taksiye çarptı. Kazada taksi şoförü Nevzat Çakır, hayatını kaybederken, lüks aracın sürücüsü kayıplara karıştı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çankaya İlçesi Ziaur Rahman Caddesi'ndeki Çankaya Köşkü civarında meydana geldi. Cadde üzerinden Yıldız istikametine ilerleyen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AR 5000 plakalı lüks otomobil, aynı yönde ilerleyen Nevzat Çakır kontrolündeki 06 T 6628 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısındaki kaldırıma çarparak durdu. Kaza sonrası lüks otomobilin sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de güvenlik önlemi alarak caddeyi bir süre ulaşıma kapattı. Araçların hurdaya döndüğü kazada polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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