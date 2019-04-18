(Görüntülü) Liseli Oğuz'a okul önünde köpekler saldırdı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), () - BURSA'nın İznik ilçesinde, lise öğrencisi Oğuz Uslu (17), okula girerken, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Uslu'ya, hastanede dikiş atılıp, kuduz aşısı yapıldı. İznik'teki Eşrefzade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2'nci sınıf öğrencisi Oğuz Uslu, okuluna girmek üzereyken, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin, köpeklerin arasından zor kurtardığı Uslu, bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uslu'nun bacağına dikiş atılırken, kuduz aşısı da yapıldı. Olayı anlatan baba Bekir Uslu, "Oğlum okula giderken, köpeklerin saldırısına uğradı. Bizde de hayvan sevgisi var ama bunlara çözüm bulunması gerek. Oğlum yaşça ve fizik olarak büyük olduğu için bu saldırıdan kurtulmuş ama daha küçük olanlara bu saldırı olsa ne olurdu?" diye konuştu.