(Görüntülü) Liseli Nihan'a çarpan sürücüye 3 yıl 9 ay hapis cezasına tepki

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 2017 yılında karşıdan karşıya geçmek için kaldırımda bekleyen 16 yaşındaki Nihan Eren'e çarpan ve hayatını kaybetmesine neden olan Tahsin Özden hakkında Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı. Karar sonucunda Tahsin Özden 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kazadan 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Nihan Eren’in organları 3 kişiye can olurken, korneası ise 2 kişinin ışığa kavuşmasını sağlamıştı. Nihan Eren'in babası Mehmet Eren ise cezayı az bularak karara tepki gösterdi. 9 Haziran 2017 tarihinde Tahsin Özden yönetimindeki 07 JA 169 plakalı otomobil, önce İbrahim Uluten'in kullandığı hafif ticari araca, ardından yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Nihan Eren'e (16) çarptı. Yaralı halde Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nihan Eren, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşti. Eren'in bağışlanan karaciğeri, böbrekleri ve korneaları 3 hastayı hayata bağlarken, 2 hastaya da ışık oldu. 6 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Tahsin Özden, Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Nihan Eren'in babası Mehmet Eren, cezayı az bularak karara tepki gösterdi. Mehmet Eren, 16 yaşında gencecik kızını toprağa verdiğini belirterek, "Bu ülkede adalet diye bir şey yok" dedi. Ailenin avukatı, kararı temyiz edeceklerini kaydetti. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tahsin Özden'in dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketi nedeniyle asli ve tam kusurlu olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili tanıkların da benzer ifadeleri kullandığı belirtilen iddianamede, sürücü Tahsin Özden'in, şikâyetçi ve tanık ifadeleri, şüpheli ifadesi, kaza tespit ve bilirkişi raporları incelendiğinde tam kusurlu olduğu aktarıldı. İddianamede, Tahsin Özden'in 'taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ASLİ KUSURLU Olayla ilgili davanın karar duruşması, Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Tahsin Özden, Nihan Eren'in annesi Name Eren, babası Mehmet Eren ve avukatı Erhan Baban ile tarafların yakınları katıldı. Hâkim, kazayla ilgili keşif yapıldığını ve bilirkişi raporu hazırlandığını belirterek, sanık Tahsin Özden'in asli kusurlu, hayatını kaybeden Nihan Eren ile sanığın otomobiline çarptığı İbrahim Uluten'in kusursuz olduğunun raporda belirtildiğini söyledi. Duruşmada dinlenen tanık Fikri İlhan da olay anında kendisinin İbrahim Uluten'in kullandığı ticari araçta olduğunu anlatarak, “Arkamızdan gelen araç süratliydi. Aracımıza sürtünerek çarptı ve kaldırımda karşıya geçmek için bekleyen genç kıza çarptı. Hemen genç kıza müdahale etmeye gittik. İlk müdahaleyi biz yaptık. Sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdik" diye konuştu. Duruşmada son sözü sorulan sanık Tahsin Özden de çok üzgün olduğunu belirterek, “Kimse kimseyi bilerek öldürmez. Olay, önümde seyreden İbrahim Uluten'in direksiyonu kırması nedeniyle oldu. Benim daha önce yaptığım savunmalarım geçerlidir. Takdir mahkemenizin" dedi. 3 YIL 9 AY HAPİS Duruşmaya verilen aranın ardından hakim, Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere Tahsin Özden'i önce 4 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle ceza 3 yıl 9 aya indirildi. Tahsin Özden'in sürücü belgesine de 1 yıl 6 ay süreyle el konulmasına karar verildi. BABA KARARA TEPKİ GÖSTERDİ Duruşmanın ardından açıklama yapan Mehmet Eren, 16 yaşında gencecik kızını toprağa verdiğini, içinin yandığını belirterek, “Bu ülkede adalet diye bir şey yok. Koca koca adalet saraylarını yapmışlar. Boşa yapmışlar, hakimler savcılar koymuşlar. Yasalar yetersiz" diye konuştu. Ailenin avukatı Erhan Baban da kararı temyiz edeceklerini söyledi. ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI Diğer yandan anne Name Eren, sosyal medya hesabında, kızının yaşamını yitirmesinin ardından organlarını bağışladıklarını hatırlatarak, "Organ nakli hayat kurtarır. Kuzumun, Nihanım’ın organları Berke'de hayat buldu. Allah'ım bu yavruya sağlıklı uzun ömürler nasip etsin" diyerek, Nihan Eren ve Berke'nin fotoğraflarını paylaştı.