(Görüntülü) Liseli kıza cinsel istismar şüphelisi 11 kişiden 6'sı tutuklandı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Ö.Y. (16) adlı lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 5'inin sorgusu sürüyor. Çorlu'da lise 3'üncü sınıf öğrencisi Ö.Y.,...
24 Temmuz 2018 Salı 17:09
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Ö.Y. (16) adlı lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 5'inin sorgusu sürüyor. Çorlu'da lise 3'üncü sınıf öğrencisi Ö.Y., ailesine mahallede bazı kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Aile, kızlarını yanlarına alarak Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Liseli kızın emniyetteki ifadesinin ardından polis, 4'ü 18 yaşından küçük 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, haklarındaki cinsel istismar iddialarını reddetti. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. 4'ü yaşı küçük 5 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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