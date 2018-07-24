Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...

(Görüntülü) Limandan kaçan angus, kenti birbirine kattı

HATAY'da, İskenderun Limanı'na gelen gemiden indirilirken kaçan angus, kent merkezini birbirine kattı. Çarptığı bir çocuğu yaralayan, bazı araçlara da hasar veren angus, uyuşturucu iğne vurularak yakalandı. İskenderun Limanı'nda gemiden...

HATAY'da, İskenderun Limanı'na gelen gemiden indirilirken kaçan angus, kent merkezini birbirine kattı. Çarptığı bir çocuğu yaralayan, bazı araçlara da hasar veren angus, uyuşturucu iğne vurularak yakalandı.

İskenderun Limanı'nda gemiden indirilişi sırasında kaçan angus, ilçe merkezine girdi. Araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerden kaçan angus, bazı araçlara zarar verirken, çarptığı bir çocuğu da hafif yaraladı. İhbar üzerine İskenderun Belediyesi ekipleri, angusun peşine düştü. Görevliler, ara sokakta sıkıştırdıkları angusa tüfekle defalarca uyuşturucu iğne attı. Önce sendeleyen, daha sonra yeniden kaçmaya başlayan angus tekrar ana caddeye çıktı. Kentin en işlek caddelerinden Şehit Pamir Caddesi'nde insanların ve araçların arasında koşmaya başlayan angus, bir otomobile de çarpıp, büyük çaplı zarar verdikten sonra bir kez daha uyuşturucu iğneyle vurulup yakalandı. Angus, görevliler tarafından iş makinesiyle bulunduğu yerden alınarak tekrar limana götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328