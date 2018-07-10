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(Görüntülü) Lastik botları su alan 38 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 38 kaçak göçmen, su alan lastik botları batmak üzereyken, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil...

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 38 kaçak göçmen, su alan lastik botları batmak üzereyken, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, saat 03.00 sıralarında, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkisinde, denizden 3 mil açıkta lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Hava şartları nedeniyle su alan lastik bot batmak üzereyken, içindeki 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Fas ve Suriye uyruklu 38 kaçak, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Göçmenlere burada battaniye, eşofman, ayakkabı, temizlik malzemeleri ve yiyecek dağıtıldı. Kaçaklardan ismi öğrenilemeyen Afgan 2 kadın, suda kalıp, hipotermi geçirdiği için Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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