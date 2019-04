(Görüntülü) Kuyumcudan 2 bin 500 dolarlık hırsızlığa 2 gözaltı

ANTALYA'da alışveriş bahanesiyle girdikleri kuyumcudan, yankesicilik yöntemiyle 2 bin 500 dolar çaldıkları iddia edilen biri kadın, İran vatandaşı A.N. ve A.C., polisin baskınıyla yakalanıp gözaltına alındı. Olay, 23 Nisan Salı günü Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkânında meydana geldi. İranlı A.N. ve kadın arkadaşı A.C., alışveriş bahanesiyle girdikleri kuyumcu dükkânında, yankesicilik yöntemiyle iş yeri sahibinin 2 bin 500 dolarını çalıp kaçtı. Kasada açık çıkmasının ardından polisi arayan kuyumcu, şikâyetçi oldu. İhbarla harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Otomobil plakasından, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin A.N. ve A.C. olduğu belirlendi. Şüphelilerin kaldıkları otele operasyon düzenleyen polis, A.N. ve A.C.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında ve kaldıkları otelde aramaya yapan polis, çalınan 2 bin 500 doları bularak el koydu. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.