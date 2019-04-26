(Görüntülü) Kütüphane önündeki ağaca asılı kablolar şarj cihazı çıktı

ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki kütüphanenin önünde, ağaç dalında bantla sarılı kabloyu görenler durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı incelemede, cihazın powerbank (şarj cihazı) olduğu belirlendi.



Olay, sabah saatlerinde Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde yer alan kütüphane önünde meydana geldi. Çöp konteynerinin yanındaki ağacın dalında, bantlarla sarılı kabloyu gören özel güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine uzman ekip çağrıldı. Kısa sürede gelen uzman ekip, jammer yardımıyla sinyal kestikten sonra şüpheli cihaz üzerinde inceleme yaptı. Cihazın powerbank olduğu, üzerine kablo bağlanıp, bantla sarıldığı belirlendi.



Polisin şüpheli durum olmadığını belirtmesi üzerine çalışmaları izleyen öğrenciler, kütüphaneye girdi.