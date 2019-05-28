(Görüntülü) Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Oğuzhan KILIÇ/TAVŞANLI (Kütahya), () - KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2’si memur 17 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı ilçesinde bazı şüphelilerin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 23 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 2’si devlet memuru 17 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli baskında birinci kattaki dairenin camından atlayıp kaçmak isterken kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, tabanca, pompalı tüfek, dinamit lokumu, uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler A.O. (38), T.D. (47), E.K. (20), A.Z. (29), F.T.İ. (22), M.K. (38), C.K. (37), A.D. (40), Ö.Y. (25), A.K. (42), M.B. (41), N.Y. (42), A.Y. (33), M.Y. (36), M.P. (20), R.G. (42) ve M.S. (36) sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.