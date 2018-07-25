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(Görüntülü) Kütahya'da kaza: 5 yaralı

KÜTAHYA'da, kontrolden çıkıp, yaya geçidi demirlerine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında haber yapmak için olay yerinde bulunan muhabirine, kazazedelerin yakınları saldırdı....

KÜTAHYA'da, kontrolden çıkıp, yaya geçidi demirlerine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında haber yapmak için olay yerinde bulunan muhabirine, kazazedelerin yakınları saldırdı. Kazada yaralanan 5 kişi ile darbedilen muhabiri, hastanede tedavi altına alındı. Kaza saat 02.00 sıralarında Kütahya- Eskişehir karayolu 1'inci kilometresinde Şeker Fabrikası önünde meydana geldi. Eskişehir'den Kütahya yönüne giden Cames Sadık (60) yönetimindeki 43 H 8963 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, alt geçidin üstündeki yaya geçidi demirlerine çarptı. Kazada, sürücüsü ile araçta bulunan yakınları Rasim İlkılıç, Hadise Çelik, Munise İlkılıç ve Zennure Sadık yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettiği sırada olay yerine haber yapmak için gelen muhabiri Oğuzhan Kılıç'a yaralıların yakınları önce tepki gösterdi, ardından da saldırdı. Çıkan arbede sırasında itilen Kılıç, 4 metrelik eğimli yerden aşağıya yuvarlandı. Gelen polisler, tepkilerini sürdüren saldırganları güçlükle engelledi. Kazada yaralanan 5 kişi ile aldığı darbelerle yaralanan Kılıç, hastanede tedaviye alındı. Fotoğraf makinesi, kamerası ve cep telefonu zarar gören muhabiri Oğuzhan Kılıç, kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.

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