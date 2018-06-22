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(Görüntülü)Kütahya'da apartmanda yangın paniği

KÜTAHYA'da 3 üç katlı apartmanın bodrumunda bulunan elektrik panosunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Duman nedeniyle evlerinde mahsur kalıp balkonlara çıkan 12 kişi, itfaiyenin ve elektrik işletmesinin merdivenli araçlarıyla...

KÜTAHYA'da 3 üç katlı apartmanın bodrumunda bulunan elektrik panosunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Duman nedeniyle evlerinde mahsur kalıp balkonlara çıkan 12 kişi, itfaiyenin ve elektrik işletmesinin merdivenli araçlarıyla kurtarıldı. Dün gece, Dumlupınar Mahallesi Zafer Caddesi'nde 3 katlı binanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede apartmanı sardı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 sağlık ve OEDAŞ elektrik işletmesi ekipleri sevk edildi. Evlerinde mahsur kalanlardan bazıları balkonlara çıkarak çığlık atıp yardım bekledi. Ekipler bir yandan yangına müdahalede bulunurken diğer yandan da itfaiye ve OEDAŞ'ın merdivenli araçlarıyla evlerde mahsur kalan aralarında çocuk ve hamile kadının da bulunduğu 12 kişiyi balkon ve pencerelerden alıp, indirdi. Dumandan etkilenen kişilere sağlık görevlileri müdahalede bulundu, bazılarını hastaneye götürüldü. Yangın, yapılan çalışmanın ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.

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