(Görüntülü) Kurtköy'de hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat yüklü kamyon Kurtköy'de iddaya göre aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken TEM Bağlantısı tamamen trafiğe kapandı.



Pendik'ten aldığı hafriyatı döküm alanına götüren Ömer Erzi'nin kullandığı 41 YE 591 plakalı kamyon Kurtköy gişelere girerken devrildi. Sabah saat 06:00 sıralarında meydana gelen kaza, İddiaya göre kaza, aşırı hız ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana geldi. Kazada hafif yaralanan Erzi'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.





SÜRÜCÜ DEVRİLEN ARAÇTAN ZOR ÇIKARILDI



Kazada hafif yaralanan Erzi, sağlık ekipleri ve polisler tarafından kamyonun devrilmesinden dolayı güçlükle çıkarıldı. Sedye ile ambulansa alınan Erzi hastaneye kaldırıldı.



YOL TAMAMEN TRAFİĞE KAPANDI



Virajda devrilen kamyon nedeniyle Anadolu Otoyolu bağlantısı tamamen kapandı.