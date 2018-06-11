Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

(Görüntülü) Kumkapı sahilinde denizden erkek cesedi çıkarıldı

Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL,()-FATİH Kumkapı sahilinde denizde 25-30 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, cesette herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı. Kumkapı...

Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL,()-FATİH Kumkapı sahilinde denizde 25-30 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, cesette herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı.

Kumkapı sahilinde 18.00 sıralarında deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişinin yattığını gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, sahilden uzaklaşan cesede ulaşmak için Deniz polisine bilgi verdi. Deniz polisi, suda kaybolan cesedi arama çalışmalarına başladı. Polisler, yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından sahile yakın bir bölgede cesede ulaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan bir erkeğe ait ceset, vatandaşların da yardımıyla kıyıya çıkartıldı. Ceset, incelenmek üzere ambulansla Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir görgü tanığı, "Biz burada oturuyorduk. Ben sandım arkadaş midye çıkarıyor. Kayaların arasında gidip geliyordu. Sonra baktım ses yok.  Herhangi bir canlanma yoktu. Ondan sonra buradaki polis arkadaşlara söyledim. Ayaklarını kayaların arasında gördüm. Sonra dalga aldı götürdü.  Beş dakika su yüzeyinde gidip geliyordu. Sonra deniz dibine çöktü." diye konuştu. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325