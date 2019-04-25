(Görüntülü) Kumaş katlama fabrikası, alevlere teslim oldu

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir kumaş katlama fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında büyük çaplı maddi zarar meydana geldi. Zafer Mahallesi Merkezefendi ilçesindeki kumaş katlama fabrikasında, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Tesiste bulunan tonlarca kumaş ve polyester malzemeler nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin kapalı alanda olması nedeniyle tesisin dışındaki kepenkleri ve duvarları kırarak yangına müdahale edebildi. Tesisin 6 ayrı noktasından müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 3 saatlik çaba sonrası kontrol altına aldı. Tesisteki söndürme çalışmalarında 25 itfaiye aracı ile 40 personel görev aldı. Tekstil fabrikalarında üretilen kumaşların, tesise getirildiği, burada satışa hazır halde katlanıp, paketlendikten sonra tekrar üretildiği fabrikaya gönderildiği belirtildi. Büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.