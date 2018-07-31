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(Görüntülü) Kullandığı traktörde havaya kalkan römorkun altında kalan sürücü öldü (2)

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), () İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, hidrolik sisteminin devreye girmesiyle silajlık mısır yüklü römorku havaya kalkan traktörün devrildiği kazada, sürücü 54 yaşındaki Ali Karacan öldü. Gidiş ve dönüş...

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), () İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, hidrolik sisteminin devreye girmesiyle silajlık mısır yüklü römorku havaya kalkan traktörün devrildiği kazada, sürücü 54 yaşındaki Ali Karacan öldü. Gidiş ve dönüş tek şeritli olan yola yayılan malzemeler sonucu, İzmir- Ödemiş Karayolu ulaşıma kapadı, araç kuyrukları oluştu. Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Ödemiş- İzmir Karayolu Yeniköykahveleri Mevkisi'nde meydana geldi. Ödemiş'ten İzmir yönüne gelen, çiftçi Ali Karacan'ın kullandığı 35 ZGP 37 plakalı, römorkunda silajlık mısır yüklü traktör devrildi. Hidrolik sisteminin devreye girmesi sonucu boşaltma pozisyonuna geçerek havaya kalkan römorkun, traktörü devirdiği belirtildi. Aracın altında kalan Karacan, kanlar içinde kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Karacan'ın öldüğü belirlendi. Gidiş ve dönüş tek şeritli olan yola yayılan malzemeler sonucu ise İzmir- Ödemiş Karayolu ulaşıma kapadı. Yolda her iki yöne 2 kilometreye yakın araç kuyrukları oluştu. Jandarmanın kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

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