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(Görüntülü) Kule vincine çıkıp kendilerini yakmak istediler

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN/DERİNCE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, paralarını alamadıklarını iddia eden 2 işçi, inşaat alanında bulunan kule vince çıktı. Ellerinde benzin dolu bidon olan, kendilerini yakacaklarını...

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN/DERİNCE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, paralarını alamadıklarını iddia eden 2 işçi, inşaat alanında bulunan kule vince çıktı. Ellerinde benzin dolu bidon olan, kendilerini yakacaklarını söyleyen işçiler, ikna edilerek indirildi. Olay saat 11.30 sıralarında, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde devam eden katlı otopark inşaatında meydana geldi. İnşaattaki işlerinden bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen 2 işçi, inşaat alanı içerisindeki kule vincin merdivenine tırmandı. Ellerinde benzin bidonu olan ismi öğrenilemeyen işçiler, paralarını alamadıkları için kendilerini yakacaklarını söyledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polisler, vincin merdiveninde bekleyen 2 işçiyi ikna ederek bulundukları yerden aşağı indirdi. İşçiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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