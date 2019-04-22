(Görüntülü) Küçük Rümeysa'dan bisikletini çalana tepki

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Rümeysa Özen'in (10), apartman bahçesine bıraktığı bisikleti çalındı. Bisiklet hırsızlıklarına tepki gösteren Rümeysa Özen, "Bisikletlerimizden ne istiyorsunuz? Biz boş zamanlarımızda onlarla zaman geçiriyoruz" dedi.



Sandıklı'ya bağlı Çakır Mahallesi Lise Caddesi'nde ailesiyle oturan Rümeysa Özen, geçen cumartesi günü apartman bahçesine bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Önce bisikletini mahalleden bir çocuğun alabileceğini düşünen Rümeysa Özen, çevrede bisikletini aradı ancak bulamadı. Apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerini yöneticiyle birlikte izlediğinde bisikletini bahçeye giren bir kişinin alıp götürdüğünü gören Rümeysa Özen, cep telefonuyla görüntüleri kaydederek, durumu ailesine haber verdi. Rümeysa Özen'in ailesi polise şikayetçi oldu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Rümeysa Özen, "Cuma günü okula gittikten sonra bisikletimi çalmış. Ben de cumartesi günü bisiklete binecektim. O zaman bisikletimin kaybolduğunu fark ettim. Önce bir çocuk aldı sandım. Sonra bisikletimi aramaya başladım. Evin bahçesinde bıraktığım yerde yoktu. Sokağa baktım. Sonra binanın güvenlik kamerasına baktım. Güvenlik kamerasından buldum. Babamlara haber verdim" diye konuştu. Bisikletini çalan hırsıza tepki gösteren Rümeysa Özen, "Bisikletlerimizden ne istiyorsunuz? Biz boş zamanlarımızda onlarla zaman geçiriyoruz" dedi.



GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Binanın güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelinin iki eli pantolonun cebinde bahçeye girdiği, binanın zillerine basıyormuş gibi yaparak bahçeden uzaklaştığı yer aldı. 2 dakika sonra aynı şüphelinin yine elleri ceplerinde bahçeye girerek, burada duran bisikleti dışarı çıkardığı, ardından bahçe kapısı önünde binerek hızla uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı.