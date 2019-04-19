(Görüntülü) Küçük kızın ölümünde 'Mavi Balina' izine rastlanmadı

İZMİR'in Buca ilçesinde, 13 yaşındaki Zehra D.'nin boynunda iple asılı halde ölü bulunmasıyla ilgili polisin yürüttüğü soruşturmada, küçük kızın 'Mavi Balina' adlı oyunu oynadığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Yakınları, Zehra D.'nin evin üst katında oyun oynarken ipin boynuna dolanmasıyla öldüğünü öne sürdü. Olay, dün akşam saatlerinde, Menderes Mahallesi 152 Sokak'taki Özçelik Apartmanı'nda meydana geldi. Dupleks dairede annesi, Zehra D.'yi merdivenlerde, boynunda iple asılı buldu. Annenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki kardeşi bulunan Zehra D., sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın olay yerinde hayatını kaybetti. Zehra D.'nin ölümünde intihar ihtimalini de göz önünde bulunduran polis ekipleri, genç kızı 'Mavi Balina' isimli sanal oyunla bir ilgisi olup olmadığını araştırmak için tablet bilgisayarını incelemeye aldı. İnceleme sonucunda, Zehra D.'nin bu oyunu oynadığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Yakınları, Zehra D.'nin evin üst katında oyun oynadığı sırada, merdivenlerdeki ipin kazayla boynuna dolanmasıyla olayın meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Zehra D. ve ailesinin oturduğu binanın giriş kapısına, Türk bayrağı asıldı. Küçük kızın cenazesi, bugün ikindide kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.