(Görüntülü) Kripto para dolandırıcılarına operasyon:30 gözaltı

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,() İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kripto para dolandırıcılarına yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Polisler suç örgütü tarafından piramit yapı sistemi kurulduğu ve sisteme dahil olanları yüksek kazanç vaadiyle kripto paralarını dolandırdığını belirledi. İstanbul dahil 16 ilde yapılan operasyonun ardından dolandırıcıların kurduğu sisteme kayıtlı 40 bin kişinin olduğunu ve vatandaşların yaklaşık şu ana kadar 1 Milyon 200 Bin TL haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Haksız kazanç miktarının incelemelerin ardından daha da artacağı öğrenildi. 16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Operasyon kapsamında örgütün kurduğu piramit yapının yöneticisi konumundaki Rus uyruklu Sergey Mavrodi ile birlikte 2'si yabancı uyruklu 30 kişi gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde 31 adet dizüstü bilgisayar, 42 adet cep telefonu, 8 adet tablet, 25 USB bellek, 12 adet sabit disk, 12 adet hafıza kartı, 49 adet sim kart, 8 CD, 12 adet sabit disk, 8 adet harici disk ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 30 kişiden suç örgütü lider ve yönetici kadrolarından oluşan 7 kişi tutuklandı, 23 kişi hakkında ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.