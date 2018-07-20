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(Görüntülü) Kozan'da kaçak bahis operasyonu

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN,(Adana),()ADANA'nın Kozan ilçesinde yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 24 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü...

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN,(Adana),()ADANA'nın Kozan ilçesinde yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 24 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 7 ilde 45 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 24 kişi yoğun güvenlik önlemi altında bugün Kozan Adliyesi'ne çıkarıldı. Diğer şüphelilerden 3 kişi diğer illerde tutuklanırken 18 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili 7 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

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