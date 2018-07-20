Yaşar KORKUSUZ/KOZAN,(Adana),()ADANA'nın Kozan ilçesinde yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 24 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 7 ilde 45 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 24 kişi yoğun güvenlik önlemi altında bugün Kozan Adliyesi'ne çıkarıldı. Diğer şüphelilerden 3 kişi diğer illerde tutuklanırken 18 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili 7 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.
(Görüntülü) Kozan'da kaçak bahis operasyonu
Yaşar KORKUSUZ/KOZAN,(Adana),()ADANA'nın Kozan ilçesinde yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 24 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü...
20 Temmuz 2018 Cuma 16:33
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