Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma...
Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu
Kayıp gazeteci için ekipler seferber...
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...

(Görüntülü) Koyun yüklü kamyonda 91 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, koyun yüklü kamyonun kasasında, jandarmanın uyuşturucu arama köpekleri 'Barut' ve 'İmla' ile yapılan aramada 91 kilo 333 gram eroin ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamyonla eroin...

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, koyun yüklü kamyonun kasasında, jandarmanın uyuşturucu arama köpekleri 'Barut' ve 'İmla' ile yapılan aramada 91 kilo 333 gram eroin ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamyonla eroin sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İpekyolu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda, plakası tespit edilen kamyon, takibe alındı. İpekyolu ilçesinin Değirmenköy Mahallesi'nde durdurulan kamyonun kasasında 15 küçükbaş hayvan olduğu belirlendi. Jandarmanın uyuşturucu arama köpekleri 'Barut' ve 'İmla' ile yapılan detaylı aramada, üzeri hayvan pisliği ile kapatılmış kamyon kasasının tabanında gizlenmiş 91 kilo 333 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328