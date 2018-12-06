(Görüntülü) Köyün içme suyuna mazot ve motor yağı karıştırdılar

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT'ın Erbaa ilçesine bağlı Koçak köyünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yayladan gelen su borularını kırıp, içine mazot ve kullanılmış motor yağı olduğu değerlendirilen madde karıştırdığı ortaya çıktı. Olay, Pazartesi günü ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki 850 nüfuslu Koçak köyünde meydana geldi. Yaz aylarında içme suyunun yetersiz kalması nedeni ile Ağustos ayı içinde 21 kilometre uzaklıktaki Boğalı Yaylası'ndan borularla takviye su getirildi. Yayladan depoya gelen suyun taşındığı borular bilinmeyen bir sebeple, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Ardından suya mazot ve kullanılmış motor yağı olduğu değerlendirilen madde karıştırıldı. Su 300 tonluk depodan evlere ulaşınca, köylüler durumu fark edip muhtara bildirdi. Muhtar ve vatandaşlar su deposunda yoğun bir mazot kokusuyla karşılaşınca vanaları kapatarak durumu Jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri depoda ve yayladaki kaynaktan gelen su borularında inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde Boğalı Yaylası'na yakın bir noktada kırılmış boru ve tenekeler bulundu. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise laboratuvarda incelenmek üzere su numuneleri aldı. Jandarma ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından köylüler, evlere yeniden su verilebilmesi için depo içerisinde temizlik çalışması başlattı. Temizlik çalışmalarının ardından köye yeniden su verilmeye başlanacağı belirtildi. 'SUYUN ÜZERİNDE MAZOT VE YAKIT YAĞI BİRİKMİŞ' Köy Muhtarı Nedim Hıdıroğlu, ''2 gün önce özellikle Yukarı Mahalle'den gelen şikâyetler üzerine su deposuna geldik. Baktık ki depodaki suyun üzerinde mazot ve yakıt yağı birikmiş. Su numunelerini aldık. İl Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Sağlık Müdürlüğüne haber verdik. Numuneleri götürdük. Sonra Kaymakam beye haber verdik. Karakol komutanımıza ulaştık. Şu anda çevre köylerde araştırma yapılıyor. Biz şu veya bu köy diye bir suç isnat edemeyiz. Deliller toplandı. Delillerle sonuca ulaşılmaya çalışılıyor. Ancak ulaşıldıktan sonra kesin bir neticeye varmış olacağız'' dedi. Herhangi bir köyle su konusunda itilafları olmadığını ifade eden Hıdıroğlu, ''Önceden yayla itilafı olan köylerimiz vardı ama şimdi isim vererek onları zan altında bırakmak istemiyorum. Çünkü hiçbir şey kanıtlanmadığı sürece herkes suçsuzdur. Delillere ulaşmadan suç isnat etmek hakkaniyete uygun değildir. Bu araştırmalarımız devam ediyor. Yapanlar öyle bir şey yapmışlar ki bir kişi iki kişi değil adeta toplu katliam gibi. Köyümüzde şu anda 1000- 1200 kişi yaşamakta. Ayrıca 4 köyden de taşımalı eğitimle gelen öğrencilerimiz var. Pansiyonumuz var. Burada kalan öğrenciler var'' diye konuştu. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.