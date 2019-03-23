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(Görüntülü) Köydeki cinayette katil komşu çıktı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde, 1 ay önce ahırdaki hayvanlarına bakmaya giderken silahla vurularak öldürülen Cevat Ü.'nin (64) katili komşusu Mehmet İ. (69) çıktı. Mehmet İ.'nin cinayeti, ölen Cevat Ü.'nün zihinsel...

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde, 1 ay önce ahırdaki hayvanlarına bakmaya giderken silahla vurularak öldürülen Cevat Ü.'nin (64) katili komşusu Mehmet İ. (69) çıktı. Mehmet İ.'nin cinayeti, ölen Cevat Ü.'nün zihinsel engelli oğluna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla işlediği ileri sürüldü.

Olay, geçen 26 Şubat'ta Basat köyünde meydana geldi. Akşam saatlerinde ahırdaki hayvanlarına bakmak için evden çıkan Cevat Ü., ahır önünde gizlenen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri, cinayetin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 1 ayda yaklaşık 100 kişinin ifadesini alan, köyün giriş ve çıkışlarındaki kameraları inceleyen ve istihbarat çalışmaları yapan jandarma, cinayeti komşusu Mehmet İ.'nin işlediğini ortaya çıkardı. Gözaltına alınan Mehmet İ., jandarmada ifade vermeyerek susma hakkını kullandı. Ancak yapılan araştırmada Mehmet İ.'nin cinayeti, komşusu Cevat Ü.'nün zihinsel engelli olan oğluna cinsel saldırıda bulunduğu için işlediği ileri sürüldü.  Mehmet İ., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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