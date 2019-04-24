Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'de, İpsala Sınır Kapısı'ndan sürücüsünün yurda giriş yaptığı Kosova plakalı TIR'da, 450 kilo skunk ele geçirildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüsünün İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptığı Kosova plakalı TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu belirledi. TIR'ı takibe alan polis, bir süre sonra durdurup, aramaya aldı. TIR'ın dorsesine zulalanan 450 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Kosova uyruklu TIR sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü) Kosova plakalı TIR'da, 450 kilo skunk ele geçti
Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'de, İpsala Sınır Kapısı'ndan sürücüsünün yurda giriş yaptığı Kosova plakalı TIR'da, 450 kilo skunk ele geçirildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube...
24 Nisan 2019 Çarşamba 13:39
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.