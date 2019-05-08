(Görüntülü) Korucu, eşi ve 1 yaşındaki oğlunu öldürdü, 2 oğlunu ağır yaraladı -2

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, güvenlik korucusu Ömer D.'nin (31), tartışma sonrası tabancayla vurduğu eşi Songül (24) ile oğlu Efekan (1) hayatını kaybetti, diğer çocukları Fatih (3) ve Yusuf (6) ise ağır yaralandı. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken, zanlı polise giderek teslim oldu.



Olay, öğle saatlerinde Karlıova ilçe merkezinde meydana geldi. Güvenlik korucusu Ömer D., Turgut Özal Mahallesi'ndeki evinde bilinmeyen bir nedenle eşi Songül D. (24) ile tartıştı. Tartışma sonrası Ömer D., eşi ve yaşları 1 ile 6 arasında olan 3 oğluna tabancayla ateş açtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlileri yaralı anne ile oğulları Efekan, Fatih ve Yusuf'u ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Songül D. ile oğlu Efekan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, çocukları Fatih ve Yusuf, Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Eşi ve oğlunu öldürüp, 2 çocuğunu da yaralayan zanlı Ömer Dinler, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.