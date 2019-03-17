(Görüntülü) Köprüden atlayan kişinin cesedi bulundu

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden dün gece atlayarak intihar eden 2 çocuk babası Ayhan Akar'ın cesedi bulundu. Üsküdar Salacak açıklarında bulunan cesedi Haydarpaşa Limanı'na getirildi. Burada olay yeri incelemesinin ardından ceset Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınlarının yaptığı teşhis sonucu cesedin dün gece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan Ayhan Akar'a (47) ait olduğu tespit edildi. Bir kargo şirketinde çalışan, 2 çocuk babası Ayhan Akar'ın eşi ile uzun süredir sorunları olduğu, kardeşinin yanında yaşadığı ve gece yarısı kardeşinin aracını alarak köprüye intihar etmek için gittiği öğrenildi. Ayhan Akar'ın cenazesi Yanibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.