(Görüntülü) Köprü korkuluklarına asılı bulundu

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), ()- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Serhat A.'nın (54), dere kenarındaki korkuluklara iple asılı cesedi bulundu.



Bugün saat 07.00 sıralarında, Fethiye Cami Mahallesi, Feray Özdemir Caddesi'ndeki Mut Deresi kenarındaki korkuluklara asılı erkek cesedini gören belediye temizlik işçileri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin Serhat A.'ya ait olduğunu belirledi. Serhat A.'nın cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Polis, Serhat A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.