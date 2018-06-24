(Görüntülü) Köpeğini kurtarmak isterken yamaçta mahsur kaldı

İZMİT'te yaşadığı apartmanın arkasındaki yamaçtan inemeyen köpeğini kurtarmak isteyen Burak Arkın Tan (20), çıktığı yerde mahsur kaldı. Cep telefonu ile yardım isteyen Burak Arkın Tan'ı itfaiye ekibi kurtardı. Olay, saat 15.30 sıralarında, İzmit Kuruçeşme İsmail Ayyıldız Hoca Sokak'ta meydana geldi. Burak Arkın Tan, 'Kar' isimli köpeğinin apartmanın arkasında bulunan yamaçta mahsur köpeğinin mahsur kaldığını gördü. Tan, yamaca tırmanıp köpeğini kurtardı, ancak kendisi ağaçların arasında mahsur kaldı. Burak Arkın Tan, bulunduğu yerden aşağı inemeyince cep telefonu ile itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi, Burak Arkın Tan'ı ve köpeğini mahsur kaldığı yerden kurtardı. Burak Arkın Tan, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.