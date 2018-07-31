(Görüntülü) Köpeğine şiddet uygulayan sahibine 625 lira para cezası

Nermin UÇTU- MANİSA,() MANİSA'da yaşadığı belirlenen bir kişinin, sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerinde komutlarına uymayan köpeğine şiddet uygulaması tepki çekti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil, köpeğine şiddet uygulayan bu kişiye, 625 lira para cezası kesildiğini, hayvan beslemesinin yasaklandığını, ayrıca şiddete uğrayan hayvanla birlikte aynı kişiye ait bir başka köpeğin de koruma altına alınarak Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldüğünü belirtti. Manisa'da yaşayan bir kişinin köpeğine uyguladığı şiddetin görüntüsü sosyal medyada yayılınca, tepki topladı. Görüntülerde, bir kişinin köpeği tokatladığı görüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü konudan haberdar olunca harekete geçti. Yetkililer, video kaydında yer alan Z.K.'nin köpeğe kasıtlı olarak kötü davrandığını, fiziksel ve psikolojik acı çektirdiğini tespit etti. Araştırmalarını yoğunlaştıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü yetkilileri, polis ve Yunusemre Belediyesi Sokak Hayvanları hizmet ekipleriyle Z.K.'ya ulaştı. Şiddete uğrayan hayvanla birlikte evdeki diğer köpekleri korumaya aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, Z.K.'nın ifadesinde alkollü olduğunu söylediğini belirtti. Bayil, Z.K., köpeğinin tavukları yakalayarak boğduğunu, bunu yapmamasını istediği için köpeğini uyarı amaçlı tutup çektiğini, kendisinin de hayvansever olduğunu ifade etmiştir. Köpeklere, Z.K.'nın rızasıyla el konularak, koruma altına alınmıştır. İnceleme sonucunda, Hayvanları Koruma Kanunu'na yer alan 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak. Acımasız ve zalimce işlem yapmak. Dövmek, aç ve susuz bırakmak. Aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak. Bakımlarını ihmal etmek. Fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır' maddesine göre işlem uygulandı. Z.K.'nın köpeğe kasıtlı olarak kötü davrandığı, fiziksel ve psikolojik acı çektirdiği anlaşılmış olup, 625 lira idari para cezası uygulanarak, bundan böyle hayvan sahiplenmesi de yasaklanmıştır dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan şiddete uğrayan köpek ile Z.K.'ya ait kulübede bulunan bir başka köpek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. Veterinerler, köpeklerinin sağlık kontrollerini yaptı. Şiddete uğrayan köpeğin vücudunun bazı yerlerinde darp izlerinin olduğu tespit edildiği belirtildi.