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(Görüntülü) Kopan elektrik teline basan cankurtaran akıma kapıldı

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), () - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, cankurtaranlık yapan Yusuf İslam Aygüneş, direkten kopup, yere savrulan elektrik telinin üzerine basınca akıma kapılarak, yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde, Karasu...

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), () - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, cankurtaranlık yapan Yusuf İslam Aygüneş, direkten kopup, yere savrulan elektrik telinin üzerine basınca akıma kapılarak, yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde, Karasu Yalı Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi'ne bağlı Karasu sahilinde cankurtaranlık yapan Yusuf İslam Aygüneş, mesai bitimi plajdan çıkıp, evine doğru yürümeye başladı. Aygüneş, caddenin karşısına geçtiği sırada koparak, yere düşen elektrik telinin üzerine bastı. Akıma kapılıp, yaralanan Aygüneş'in yardımına çevredekiler koştu. Aygüneş'i toprağa yatıran kişiler, vücudunu da toprakla kapattı. Yusuf İslam Aygüneş, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kopan telin onarımı yapılırken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Yusuf İslam Aygüneş'in elektrik teline bastığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, Aygüneş'in, yolun karşısına geçtiği sırada kabloya bastıktan sonra yere düştüğü, kalkıp, yürümeye çalışırken, 5 metre sonra tekrar yere yığıldığı görüldü. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf İslam Aygüneş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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