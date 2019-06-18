Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

(Görüntülü) Konya'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 10 gözaltı

KONYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, 10 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis,...

KONYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, 10 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 14 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarttı. Aralarında Özel Harekat polislerinin de bulunduğu 200 polis, bu sabah şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde dedektör köpek 'Ares' ile yapılan aramalarda satışa hazır 4,3 gram eroin, 59,3 gram esrar, 124 lyrica hap, 66 ecstasy hap, 16 lypre hap ile çeşitli uyuşturucu haplar ele geçirildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 10 kişinin gözaltına alındığı, gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi. ​Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328