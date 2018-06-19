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(Görüntülü) Konya'da uyuşturucu satıcılarına baskın: 3 gözaltı

KONYA'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve narkotik köpeği 'Oscar' ile evlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1 kilo esrar...

KONYA'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve narkotik köpeği 'Oscar' ile evlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1 kilo esrar ile 31 bin 145 uyuşturucu hap ele geçirildi. ​Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Kaçkar Dağı Sokak'ta bir kişinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, sokakta durdurdukları Abdulkadir El-Ubeyd'in üst aramasında 112 gram esrar buldu. Narkotik polisi, şüphelinin ağabeyi Abdulkerim El-Ubeyd ile Abdulvahap Razuk'un birlikte kaldığı eve operasyon düzenledi. Baskında, polis köpeği 'Oscar' evde dolaplara ve koltuklara gizlenmiş 31 bin 145 uyuşturucu hap ile 855 gram esrarı buldu. Aramalarda, uyuşturucu satışında kullanılan 1 de hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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