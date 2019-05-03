(Görüntülü) Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Cengiz ÖZCAN/HADİM (Konya), () - KONYA'nın Hadim ilçesinde uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı, 3'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, sokaklarda uyuşturucu sattığı öne sürülen şebekeye yönelik geçen çarşamba günü operasyon düzenledi. Operasyonda D.K. (29), S.T. (28), A.D. (32), A.A. (28), T.Ç. (26) ve K.Ç. (27) gözaltına alındı. Şüphelilerden A.S.'nin (28) yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Adreslerde yapılan aramada satışa hazır paketler halinde 250 gram kubar esrar ile 60 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.K., A.D. ve T.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.T., K.Ç. ve A.A. da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.