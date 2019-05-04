Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması

(Görüntülü) Konya'da servis otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı

KONYA'da işçileri taşıyan servis otobüsüyle TIR'ın çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya-Aksaray karayolu Tümosan kavşağında meydana geldi. Organize sanayi bölgesine işçi götüren,...

KONYA'da işçileri taşıyan servis otobüsüyle TIR'ın çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya-Aksaray karayolu Tümosan kavşağında meydana geldi. Organize sanayi bölgesine işçi götüren, henüz sürücüsü belirlenemeyen 42 FIK 90 plakalı servis otobüsü, Aslım Caddesi üzerinde, yola çıkmak isteyen Bahri Alu yönetimindeki 02 HP 383 plakalı patates yüklü TIR ile çarpışıp, devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde işçilerden Abdullah Pala'nın (32) hayatını kaybetti tespit edildi. Sürücüler ile birlikte yaralanan toplam 24 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolunda, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328