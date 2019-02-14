(Görüntülü) Konya'da PKK operasyonu: 5 gözaltı
KONYA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 5 kişi, gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası...
14 Şubat 2019 Perşembe 12:31
KONYA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 5 kişi, gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. önceden belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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