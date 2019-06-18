(Görüntülü) Konya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kavşaktaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada 1 kişi öldü,1 kişi de yaralandı. Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. Hikmet Özkan (62) yönetimindeki 42 DFE 01 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yolun kenarındaki 3 ağaca çarptı. Araç içinden kapının üstüne fırlayan sürücü Özkan, olay yerinde yaşamını yitirdi, emniyet kemeri takılı olan yanındaki Yaşar Karadağ (49) ise yaralandı. Yaralı Karadağ, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.